Giulia Salemi e il retroscena sulla rottura con Monte

"In amore ho messo tutta me stessa. Ma il mio uomo non ci credeva come me". Con queste parole, amare, Giulia Salemi commenta in un'intervista al settimanale F la fine della sua storia d'amore con Francesco Monte. "Il mio partner deve farmi sentire la migliore perché sono insicura. Ma un amore così non l'ho ancora trovato", dice, e confessa di aver versato molte lacrime per la fine della sua relazione con l'ex gieffino.