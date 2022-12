Giulia e Silvia Provvedi tornano bambine al parco con Nicole

Leggi Anche Le Donatella in visita ai bambini malati in ospedale a Monza

Giulia e Silvia Provvedi sono sempre state inseparabili, ma da quando la gemella mora è diventata mamma il loro legame è ancora più stretto. Giulia Provvedi è una zia dolcissima con la sua nipotina Nicole e non le fa mancare coccole e attenzioni. Anche al villaggio di Natale milanese la coccola e gioca con lei, mentre mamma Silvia spinge il passeggino con la sua bimba. I fotografi le sorprendono durante il pomeriggio di relax in pieno clima natalizio, una giornata in famiglia all'insegna del divertimento.



Il padre della piccola Nicole - Silvia Provvedi ha dato alla luce la sua Nicole nel giugno 2020. La piccola è nata dalla relazione della showgirl con Giorgio De Stefano, in carcere con una condanna di 12 anni e 8 mesi. A proposito del suo legame con il compagno, Silvia ha detto: "Abbiamo un rapporto bellissimo. Siamo riusciti a superare difficoltà importanti ed è questo a rendere il nostro rapporto unico. Niki, malgrado la lontananza forzata, è davvero legatissima e innamorata del suo papà. Questo è ciò che conta. La vita mette di fronte a sfide delicatissime, ma il sole, sono certa, splenderà".



La carriera de Le Donatella - Giulia e Silvia Provvedi, note come Donatella, sono esplose come duo canoro a "X Factor" sotto l'egida di Arisa. Hanno partecipato all'"Isola dei Famosi", uscendo vincitrici dal reality, e hanno partecipato al "Grande Fratello Vip". Hanno alle spalle varie partecipazioni a talent e programmi tv, ad esempio "Al together now" e da gennaio faranno pare del cast di "Avanti un altro".