Fiocco rosa per Silvia Provvedi, è nata la sua prima figlia

Quella di Silvia è stata una gravidanza social. La Provvedi ha condiviso tutto con le fan, dai look agli allenamenti alle ecografie, dando e chiedendo consigli sulla dolce attesa. Sempre accanto a lei c'era l'inseparabile gemella Giulia Provvedi, ora orgogliosissima di essere diventata zia. E' stata proprio la bionda a dare un primo indizio sibillino sull'imminente parto della sorella, avvenuto un po' in anticipo sui tempi (era previsto per i primi di luglio): nelle storie di Instagram ha postato una sua foto e la didascalia "Attese". Ed è stata proprio lei a ringraziare i fan per l'affetto mostrato quando, poche ore dopo, è arrivata la notizia della nascita di Nicole.

"Sarà una Donatella degna erede delle due sorelle e per questo avrà una mamma un po' pazza!" aveva detto Silvia annunciando di essere incinta di una femminuccia, la sua prima figlia. Ora che può finalmente stringere la sua piccolina tra le braccia biognerà vedere se manterrà la promessa...

