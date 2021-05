Giulia e Pierpaolo a Samanà, la prima esplosiva vacanza dei Prelemi

Quella dei Prelemi sarà sicuramente un’estate infuocata. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono sbarcati in Repubblica Dominicana e da piccoli angoli di paradiso mandano cartoline bollenti di coppia. La influencer italo-persiana posta scatti in bikini con curve in bella vista e sorrisoni smaglianti. L’ex velino si dedica ai muscoli e ai balletti sexy sulla sabbia. Insieme sono davvero esplosivi.

Regalano un video-mix dei primi scatti a Samanà tra tuffi mano nella mano in mare e scorci di pelle nuda. “La nostra prima mini vacanza all’estero” scrive Giulia che più felice non potrebbe essere. Dopo dieci ore di volo, si concede una bella seduta di allenamento per un “risveglio muscolare” ad hoc con tanto di fondoschiena a vista per i follower.

“Non è che siamo all’Isola qua? Non è che c’è tua madre? Oh, oh… ho visto Fariba” scherza Pretelli postando video della natura incontaminata. Poi si diverte a fare balletti sensuali sulla sabbia. Attorno a lui non c’è nessuno e Giulia filma la spiaggia e il mare bellissimo. I follower sono incollati al web in attesa di sapere tutto di questa vacanza di coppia…



Leggi Anche Giulia Salemi e il retroscena sulla rottura con Monte

Giulia Salemi tra shopping e pranzi milanesi IPA 1 di 18 IPA 2 di 18 IPA 3 di 18 IPA 4 di 18 IPA 5 di 18 IPA 6 di 18 IPA 7 di 18 IPA 8 di 18 IPA 9 di 18 IPA 10 di 18 IPA 11 di 18 IPA 12 di 18 IPA 13 di 18 IPA 14 di 18 IPA 15 di 18 IPA 16 di 18 IPA 17 di 18 IPA 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: