Giulia De Lellis usa il detersivo per i piatti sui capelli

Amore a gonfie vele e lavoro pure. Giulia De Lellis a Milano non smette di fare shooting e organizzare appuntamenti social. Dopo ore sotto il sole sul balcone, abbronzata e “cotta”, si ritrova con i capelli unti dall’olio e dal gel e corre ai ripari. “Sono tornata a casa e ho pensato di sgrassare la chioma con un detersivo per i piatti. Poi, due volte lo shampoo e infine una crema sulle lunghezze. Ho fatto male?” chiede rivolgendosi direttamente ai parrucchieri.

La influencer e il fidanzato Andrea Damante sono una coppia ideale in amore e nel lavoro, perfettamente sintonizzati. Hanno lasciato alle spalle corna, crisi, tradimenti ed ex, e hanno festeggiato quattro anni d’amore come se niente fosse. Cuori, palloncini, lettere romantiche hanno fatto da cornice alla loro festa in un mix perfetto per i social.

E poi via di corsa verso gli impegni di lavoro. Damante ha fatto i test sierologici per verificare se ha gli anticorpi anti-Covid e aggiornerà prossimamente i fan dei risultati, mentre consiglia a tutti di andare a farli. La De Lellis invece, sperimenta nuovi trattamenti per le sue follower. La soluzione per i capelli unti? Lo sgrassatore per i piatti su di lei ha funzionato. Poi però si rivolge ai parrucchieri per avere una consulenza… e una piega?



