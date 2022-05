Giulia Calcaterra presenta la sua nuova fiamma sui social

Leggi Anche Giulia Calcaterra nuda sulla spiaggia alle Maldive

In Croazia, Giulia si è lanciata in una sessione di lancio dal ponte con paracadute, accompagnata dal suo nuovo amore che le ha dato la giusta dose di coraggio per affrontare l'avventura da brivido. "Dopo 4 salti vincolati in cui Luca mi apriva la vela… siamo passati allo step successivo", ha raccontato mostrando i video. Al ristorante, decisamente più rilassati, si sono sciolti in un bacio appassionato.

Giovannini è un esperto di paracadutismo e con la sua passione ha saputo coinvolgere anche la Calcaterra, che del resto è una fan di sport estremi. Con il suo ex Pescetto aveva girato il mondo tra surf e immersioni alla scoperta dei fondali. La fine della loro storia d'amore era arrivata come un fulmine a ciel sereno e l'aveva lasciata a pezzi. Ha affrontato tutto con coraggio, buttandosi a capofitto nelle sue attività preferite e ora mano nella mano con Luca è pronta a fare... un salto nel vuoto.