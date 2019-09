Giulia Calcaterra in ospedale per un batterio rassicura i fan

La disavventura della ex naufraga ed ex velina bionda è cominciata venti giorni fa quando in Indonesia, durante un'attività sportiva, ha sbattuto il piede su un corallo provocandosi un graffio. Il piede si è gonfiato in modo abnorme ed è rientrata in Italia credendo di averlo rotto. Dopo un paio di visite e senza trovare soluzione, la Calcaterra si è ritrovata con un graffio diventato un taglio che si faceva sempre più profondo e dolorante. Ricoverata all'ospedale Sacco di Milano ha scoperto che a causarle l'infezione è stato lo streptococco. La cura iniziata sta funzionando e Giulia ha avvisato i follower che presto sarà dimessa. “Ho cambiato la medicazione e la ferita è molto migliorata. Quindi... si va a casa” scrive una eccitata Calcaterra mostrando le foto del suo piede.



Nelle ore scorse in attesa della diagnosi, la ex velina aveva fatto un appello ai ragazzi: “Sono nel reparto malattie infettive, mi raccomando ragazzi l'Hiv non è uno scherzo, si può morire. Questo è un reparto pesante... Vedo giovani che per una sciocchezza, li ho sotto gli occhi... Proteggetevi, usate la testa”.