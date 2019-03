Giulia Calcaterra, acrobazie in bikini

Gambe toniche, addominali scolpiti, lato B perfetto: Giulia Calcaterra mette in mostra un fisico mozzafiato mentre si allena indossando solo un top e un tanga. Prima lo yoga, con posizioni ad alto tasso erotico, poi via ai tuffi in piscina acrobatici... per la gioia dei follower che su Instagram non risparmiano gli apprezzamenti.