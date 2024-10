Non è di certo mancato il romanticismo a Gigio Donnarumma, quando ha organizzato la proposta di nozze per Alessia Elefante. "Questa è la vita reale?" hanno scritto entrambi sui social condividendo il video del momento emozionante. Il calciatore ha condotto per mano la sua compagna bendata in una stanza d'hotel con vista sulla Tour Eiffel. Intorno a loro palloncini, cascate di fiori, candele e petali di rosa sul pavimento. Come da copione, lui si è inginocchiato e ha fatto la fatidica proposta mettendo uno strepitoso anello con diamante al dito della donna con cui fa coppia da quando era poco più che un ragazzino. La risposta è scontata, e suggellata da un bacio appassionato.