Gigi D'Alessio papà per la sesta volta: "Benvenuta Ginevra"

Gigi D'Alessio e Carmela Barbato hanno avuto tre figli durante il loro matrimonio. Il primo è Claudio, nato nel 1986, che si occupa di wellness come imprenditore. A 19 anni è diventato padre di Noemi, frutto della sua relazione con Francesca, la sua fidanzata di allora. Dopo ha iniziato una storia con la ballerina Giusy Lo Conte. Da lei ha avuto altre due bambine: Sofia e Giselle. La secondogenita di Gigi si chiama Ilaria, nata nel 1992, laureata in Scienze Politiche all'Università La Sapienza di Roma. Ha partorito a maggio e così quindi Gigi D'Alessio è diventato nonno per la quarta volta. Il terzo e ultimo figlio nato dall'unione tra il cantante e Carmela Barbato è Luca D'Alessio. Nato nel 2003, nel 2017 inizia a pubblicare online alcuni video in cui canta. Nel 2021 entra a far parte della scuola di "Amici” di Maria De Filippi con lo pseudonimo LDA, diventando uno dei concorrenti più amati dell'edizione 2021-2022 del talent show di Canale 5. Nel 2023 partecipa al Festival di Sanremo con il brano "Se poi domani".