"Venezia quasi deserta e ancora più magica ed una fuga veloce per il mio compleanno: grazie amici! Grazie amore mio!" ha scritto Gigi Buffon condividendo alcune immagini della gita. Il gruppetto è numeroso e i sorrisi sono smaglianti, segno che il divertimento non è mancato. Un altro scatto raffigura l'ex portierone con sua moglie Ilaria D'Amico, i volti vicini e un canale sullo sfondo: romanticismo alle stelle per i due piccioncini. Sempre molto riservati sulla loro vita privata e soprattutto restii a mettere in piazza i loro sentimenti, di tanto in tanto soprendono i follower con qualche immagine che racconta il loro grande amore.