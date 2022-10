Gianni Morandi, passeggiata romantica con la sua Anna Dan

Gianni Morandi e Anna Dan passeggiano a Milano come due piccioncini. Lei indossa pantaloni bianchi, top blu e soprabito scamosciato, lui pantaloni kaki, golf e giacca scuri. Camminano abbracciati dopo un pranzo di coppia e non si tirano indietro quando qualche fan si avvicina e chiede un selfie al cantante. Solari e sorridenti e soprattutto affiatatissimi, proprio come si mostrano sui social.

La storia d'amore

Gianni Morandi e Anna Dan si sono conosciuti 28 anni fa a Monghidoro durante una partita di calcio che lui aveva organizzato. Il cantante (reduce dal matrimonio con Laura Efrikian, da cui ha avuto i figli Marco, Marianna e Serena) era in campo e lei tra il pubblico con alcuni amici comuni. "Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida!" ha ricordato Gianni Morandi molti anni dopo. Il colpo di fulmine è stato inesorabile e non si sono più lasciati. Nel 1997 è nato Pietro (che fa il rapper con il nome di TrediciPietro). Hanno aspettato altri 7 anni prima di sposarsi e poi si sono detti sì con una cerimonia intima e riservata. Da quel primo incontro sono inossidabili. Quando lui si è ustionato la mano mentre dava fuoco alle sterpaglie e durante la lunga convalescenza seguita all'incidente, ha potuto contare sull'appoggio della moglie, fondamentale per il recupero.



Idolo dei social

Dal punto di vista professionale, Gianni Morandi sta vivendo una seconda giovinezza. E' stato tra i protagonisti dell'estate con la sua collaborazione con Jovanotti e a febbraio sarà tra i conduttori del Festival di Sanremo con Amadeus e Chiara Ferragni. Sui social è molto attivo e soprattutto molto amato. Con i follower condivide spesso le sue riflessioni e qualche scorcio dei suoi momenti privati, a volte condivisi con Anna Dan. Ma lei, di solito, preferisce stare dietro la fotocamera. "Foto di Anna" è uno dei tormentoni che accompagna i post del cantante. Stavolta invece a scattare durante la loro passeggiata sono stati i paparazzi.