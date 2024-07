Gianluca Vacchi, il dolore per la morte del cane Gordo: "E' stato il mio primo figlio"

Vacchi, poi, condivide con i follower la difficoltà del momento. "Mi costa, mi fa male e rifiuto con tutta la mia forza l'idea di immaginare una vita senza di te e senza il rumore della tua coda che si animava appena aprivamo gli occhi la mattina. Non so come farò amore mio, figlio mio, angelo mio... forse chiudendo gli occhi e immaginando la tua zampa e il tuo sguardo amorevole fino a quando non si calmerà ogni ondata di dolore che mi attacca e mi attaccherà" spiega. Concludendo: "Hai resistito per essere al nostro fianco e quando non ce l'hai fatta più ci hai detto addio lasciandoci in un vuoto incolmabile e solo la grande riserva d'amore che ci hai lasciato in vita ci permetterà di sopravvivere a questo dolore sovrumano. Ciao Gordo, per sempre sarai vivo nei nostri cuori e fino a quando non ci incontreremo di nuovo, guarderò la tua poltrona ogni volta che mi sveglierò di notte e lentamente le lacrime si trasformeranno in un dolce sorriso".