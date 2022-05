Gianluca Vacchi, la colf: "Lavoravo 20 ore al giorno, ci tirava bottiglie contro"

In un'intervista a la Repubblica la colf ripercorre alcuni dei momenti più tragici della sua collaborazione: "In alcuni casi dovevamo partecipare in prima persona ai video per TikTok - racconta - anche se non volevamo comparire". "

Dovevamo presentarci vestiti con il grembiule da cameriere

no ha sbagliato una mossa e lui gli ha dato una botta sul petto".

. Una volta abbiamo girato un filmato con dei colleghi maschi, u

E ancora offese e turni di lavoro massacranti:

"Diceva un sacco di parolacce,

Per dieci giorni senza interruzione dalle 8 di mattina sino alle 6 del giorno successivo.

bestemmiava. Non ho mai sentito una persona dire così tante parolacce come lui". "Mi è capitato di lavorare anche più di venti ore al giorno - ricorda Laluna Maricris Bantugon -Questo è accaduto a Milano nel 2017. In quel periodo le altre mie colleghe erano scappate via. Per questo eravamo rimasti in pochi".

La domestica spiega che degli 11 dipendenti ne erano rimasti solo in tre,

di cui una in malattia, perché gli altri avevano dato le dimissioni perché non riuscivano a tenere il ritmo. "Non mi fermavo mai. Poi Vacchi mi portò a Milano e la mia condizione peggiorò ulteriormente, ero l'unica domestica tuttofare. Fu un periodo terribile. Dieci giorni in cui non ho praticamente mai riposato".