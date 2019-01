Gerò Carraro flirta con l amica di Simona Ventura

L'amore è finito, ma l'affetto ci unirà sempre. Avevano detto in uno struggente videomessaggio social. Ora, a due mesi dall'ufficializzazione della rottura, Simona Ventura e Gerò Carraro sono liberi. Anche di mostrare le loro nuove passioni. La conduttrice frequenta Giovanni Terzi , come lui stesso ha confermato . Ma anche Gerò ha trovato un nuovo amore. Si tratta di Laura Moretti, grande amica di Simona.

Il settimanale Chi li ha paparazzati per le vie del centro di Milano e i due non si sono certo nascosti. Anzi. Mano nella mano hanno sorriso ai flash mostrando felicemente il sentimento che li lega. Carraro e la Moretti sono reduci da un viaggio alle Maldive. Si conoscono da tempo, visto che Laura è un'amica di Simona, e in vista ci sono nuovi progetti di coppia . “Operazione trasloco iniziata – scriveva qualche giorno fa Carraro – ora si decolla”.