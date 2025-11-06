George Clooney: "11 anni di nozze e con Amal non abbiamo mai litigato"

Capelli con le onde, i "signature look" di Amal Clooney
Un matrimonio senza litigi. George Clooney e Amal Alamuddin, dopo undici anni insieme, continuano a essere una delle coppie più solide e ammirate di Hollywood. Durante un'intervista esclusiva andata in onda su CBS News con il giornalista Seth Doane, l'attore ha raccontato il segreto della loro unione, definendola una storia d'amore "unica e potente", costruita su comunicazione, rispetto reciproco e tanta complicità: "Non abbiamo mai litigato".
Secondo Clooney, lui e Amal non hanno mai avuto una vera discussione in tutti gli anni di matrimonio. Un equilibrio raro, che l'attore spiega con semplicità: "Beh, quando sei giovane, vuoi avere ragione su tutto. Invece io e Amal non abbiamo mai litigato. Non ci siamo mai arrabbiati. E questo dà fastidio a tanti, purtroppo. A volte si litiga per il colore da dare a un muro. Francamente è irrilevante per me. Sono in una fase della mia vita in cui, se lei vuole dipingere il muro tutto rosso, la sua scelta mi va bene. Litigare per questo sarebbe inutile".
Durante l'intervista, Clooney ha aggiunto che il segreto della felicità con Amal è tutto nel rispetto reciproco. "Arriva un momento nella vita in cui pensi: ‘Perché questo dovrebbe essere motivo di contesa?'. Abbiamo un rapporto davvero fantastico perché ci sosteniamo a vicenda così tanto che, francamente, le sciocchezze non mi interessano". Un equilibrio che, secondo la star, è frutto di un amore sincero e di una connessione profonda, fatta di comprensione e sostegno costante.
Nel corso dell'intervista, Clooney ha anche ricordato il momento in cui ha deciso di chiedere la mano di Amal, un gesto tanto improvviso quanto autentico. "Ho capito subito che volevo trascorrere il resto della mia vita con lei. Quando gliel'ho chiesto, non ne avevamo mai parlato. Non c'è stato nessun ‘E se ci sposassimo?'. Le ho semplicemente dato la notizia così... Ho trovato qualcuno che per me significava più di qualsiasi altra cosa al mondo. Meraviglioso".
