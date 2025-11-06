George Clooney: "11 anni di nozze e con Amal non abbiamo mai litigato"

Secondo Clooney, lui e Amal non hanno mai avuto una vera discussione in tutti gli anni di matrimonio. Un equilibrio raro, che l'attore spiega con semplicità: "Beh, quando sei giovane, vuoi avere ragione su tutto. Invece io e Amal non abbiamo mai litigato. Non ci siamo mai arrabbiati. E questo dà fastidio a tanti, purtroppo. A volte si litiga per il colore da dare a un muro. Francamente è irrilevante per me. Sono in una fase della mia vita in cui, se lei vuole dipingere il muro tutto rosso, la sua scelta mi va bene. Litigare per questo sarebbe inutile".