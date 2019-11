Francecso Totti e Ilary Blasi in festa per il compleanno del figlio Christian

La tavolata è lunghissima e piena di gente, e Chirstian è emozionato quando spegne le candeline. Mamma Ilary è bellissima e scintillante in abito argentato, più casual papà Francesco in jeans e maglietta bianca. Prima di ritrovarsi tutti in un noto ristorante di Roma, i genitori di Christian hanno voluto fargli gli auguri via social. "Stai crescendo in fretta! Buon compleanno amore mio", ha scritto Totti sulla sua pagina Instagram, condividendo una foto con il ragazzo. "Con te sempre... ti amo" è il dolce pensiero della Blasi, che ha postato anche alcune dolce immagini che la ritraggono insieme al figlio da piccolo.

