Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli in hotel a Roma, lei: “C’è una liaison”

In queste settimane Francesco Totti è anche alle prese con il divorzio da Ilary Blasi. L’ex calciatore e la conduttrice tv pare abbiano rinunciato a portare testimoni – Cristiano Iovino chiamato da lui e Noemi Bocchi convocata da lei – per l’addebito della separazione. Si dice che i legali abbiano raggiunto un accordo per evitare nuova esposizione mediatica per il bene dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel Totti. Sembrava che Totti e la Bocchi fossero sul punto di pensare a nuove nozze e soprattutto ad allargare la famiglia. Chissà se i progetti sono cambiati.