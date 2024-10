Francesco Sarcina ha sposato Nayra Garibo, tutto sul matrimonio in Puglia

Francesco Sarcina e Nayra Garibo sono diventati marito e moglie. Il leader de Le Vibrazioni ha sposato la compagna, modella originaria del Messico, in una masseria nei dintorni di Fasano. La cerimonia è stata celebrata all’aperto tra gli ulivi. Il settimanale “Vanity Fair”, che ha pubblicato in esclusiva alcuni scatti degli sposi, racconta che il cantante è arrivato accompagnato dalla madre, mentre la sposa si è fatta attendere per una decina di minuti. Il rito civile è stato officiato dall’amico Pinuccio.