Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi, vacanza d'amore in barca

Scatenati e innamorati.

Da quando sono diventati genitori di Giulietta, Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sono pazzi d’amore e non si nascondono più. Non sono mai stati social come quest’estate e via con le foto delle vacanze con e senza la bambina. In barca insieme agli amici del clan del pilota si divertono tra pose mozzafiato, abbracci al chiaro di luna, cenette e avvistamenti dolcissimi. Anche il motociclista si lascia andare alle tenerezze con la compagna e i fan impazziscono.