Francesca Fioretti sirena sexy: si immerge e mostra il lato B

Bella come una sirena, anzi: di più. Francesca Fioretti si immerge nel mare alla scoperta dei fondali e regala una vista magnifica sul suo lato B perfetto. Il costume nero non nasconde le curve e anche le lunghe gambe sono messe in risalto nell'inquadratura. "Ed ora dovrei scrivere qualche frase 'poetica' giusto?" è il suo commento allo scatto, ma non c'è bisogno di parole: la vera poesia è lei.

Francesca si mostra raramente sui social, e soprattutto evita di scoprire troppo il corpo e le pose audaci. I suoi sono per lo più scatti di viaggio, con paesaggi magnifici sullo sfondo e in primo piano lei e sua figlia Vittoria. Per questo vederla così, sensualissima e seminuda, è davvero una rarità. Nell'immagine in bianco e nero il bikini scopre le sue forme mentre nuota sott'acqua con tanto di pinne, maschera e boccaglio. I suoi follower impazziscono e i complimenti non si contano.

Dopo la scomparsa del suo compagno, il calciatore Davide Astori morto improvvisamente a 29 anni a causa di un arresto cardiaco, la Fioretti ha viaggiato in giro per il mondo insieme alla loro figlia cercando di recuperare la serenità. Con lei ha postato foto dalla Giordania e dalla Turchia o dai Paesi nordici alla scoperta dell'aurora boreale. Sempre insieme, inseparabili: "Tu, Vittoria, il mio unico posto sicuro nel mondo, per sempre" ha scritto qualche tempo fa la ex gieffina condividendo uno scatto in cui guarda il mare abbracciata alla bambina, che oggi ha quattro anni. Stavolta invece è da sola sott'acqua, ma pronta a riemergere più bella e forte di prima.

