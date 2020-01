Francesca Fioretti fa una dedica ad Astori davanti all'aurora boreale

L'aurora boreale ha lasciato a bocca aperta Francesca Fioretti, in viaggio in Finlandia. Il suo pensiero è volato verso Davide Astori, suo compagno e papà della piccola Vittoria: "Ci hai trovate", ha scritto in un commovente post social. Sono passati quasi due anni dalla scomparsa improvvisa del calciatore, ma il suo ricordo è più vivo che mai nel cuore dell'attrice.