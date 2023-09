Francesca Fioretti è una mamma bellissima e orgogliosa della sua bimba avuta da Davide Astori, il calciatore scomparso improvvisamente sei anni fa.

Per la prima volta la modella mostra il volto della figlia in una campagna pubblicitaria in cui insieme si lasciano fotografare in uno scambio di coccole e giochi. La ex gieffina e Vittoria, 7 anni, sono in simbiosi, l’una accanto all’altra. La piccola porta i capelli lunghi sciolti sulle spalle e si cimenta nella ruota davanti a una fiera Francesca.