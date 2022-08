Francesca Ferragni in montagna con Edo, la prima vacanza da mamma è dolcissima

Leggi Anche Francesca Ferragni ha partorito: è nato Edoardo

Chiara Ferragni e la sorella Valentina (quest’anno trascorre le vacanze senza il fidanzato Luca Vezil impegnato in un progetto di lavoro) sono a Ibiza tra divertimenti, bagni di sole, tuffi in barca, circondati da una bella combriccola di amici. Francesca, invece, ha preferito la tranquillità della montagna per le prime vacanze da mamma. Spensierata e felice posta tanti siparietti in famiglia e bellissimi scatti di coppia. Sfoglia la gallery e guarda dove si trova...