Francesca Ferragni, le foto della luna di miele alle Maldive

Su Instagram le foto di Francesca e Valentina in vacanza

Francesca Ferragni, prima di volare al caldo, ha trascorso i giorni di Natale in montagna con il suo compagno Riccardo Nicoletti e il loro bambino e il cagnolino Gabriella. Mentre sul suo post in cui si vede la famiglia felice ci sono molti commenti ironici sul famigerato caso Pandoro Balocco che ha coinvolto i Ferragnez – con domande del tipo: "Hai assaggiato il pandoro?" – c'è anche un utente che si lascia andare a una battuta un po' sgarbata, alla quale Riccardo Nicoletti replica senza mezzi termini. L’hater ha scritto: "Ma Riky esattamente che c… fa nella vita?". Alla provocazione, il cognato di Chiara Ferragni e Fedez ha risposto per le rime: "Si fa i suoi…". Tutta la famiglia di Chiara Ferragni è stata in qualche modo coinvolta nel pandoro-gate e per alcuni giorni le sorelle hanno preferito restare in silenzio sui social. Poi Valentina ha festeggiato il compleanno ed è volata con il fidanzato alle Seychelles. Anche Francesca ha preferito tornare alle sue abitudini e dopo una vacanza sui monti, un brindisi con l’influencer a Milano è ripartita per le Maldive. Solo Chiara è rimasta nel capoluogo lombardo festeggiando il Natale 2023 senza sfarzi.