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Oltre i tabù e le crisi

Martina Colombari, Alessandro Costacurta e il figlio Achille: l’album di famiglia tra alti, bassi e rinascita

Dalla crisi superata prima della nascita di Achille fino alla complicità ritrovata con Billy Costacurta

22 Set 2026 - 12:12
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Un amore capace di evolversi, superare i momenti di crisi e persino una temporanea separazione. Nel suo libro "Il cambiamento sei tu", Martina Colombari si racconta senza filtri: dalle riflessioni intime sull'infedeltà fino all'abbattimento dei tabù sul corpo che cambia, tra acido ialuronico vaginale e sex toys. Al centro di questo percorso di consapevolezza c'è sempre la sua famiglia, costruita con Alessandro Costacurta e impreziosita dalla nascita del figlio Achille, che ha ridefinito priorità e prospettive dell'ex Miss Italia. Le foto di una vita insieme, segnata dalla complicità e dalla capacità di rimettersi ogni volta in carreggiata.

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