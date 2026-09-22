Un amore capace di evolversi, superare i momenti di crisi e persino una temporanea separazione. Nel suo libro "Il cambiamento sei tu", Martina Colombari si racconta senza filtri: dalle riflessioni intime sull'infedeltà fino all'abbattimento dei tabù sul corpo che cambia, tra acido ialuronico vaginale e sex toys. Al centro di questo percorso di consapevolezza c'è sempre la sua famiglia, costruita con Alessandro Costacurta e impreziosita dalla nascita del figlio Achille, che ha ridefinito priorità e prospettive dell'ex Miss Italia. Le foto di una vita insieme, segnata dalla complicità e dalla capacità di rimettersi ogni volta in carreggiata.