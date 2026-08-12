© Instagram @lucrezialando_official
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Lorenzo Tano e Lucrezia Lando si godono l'estate a due, tra mare cristallino, gite in barca e scatti decisamente complici. Nel carosello pubblicato su Instagram dalla ballerina, il figlio di Rocco Siffredi la stringe e le dà un bacio sulla guancia mentre lei posa in topless, coperta dall'abbraccio del compagno. In un'altra immagine i due sorridono all'obiettivo, ancora abbracciati e con addosso poco più del costume. A fare da colonna sonora c'è "Sapore di sale" di Gino Paoli, scelta perfetta per un album che racconta una giornata tutta sole, acqua turchese e intimità.
La loro storia è cominciata nell'autunno del 2023. Dopo l'iniziale sintonia e i primi baci, la coppia ha raccontato di essere andata a convivere. Da allora i due non hanno mai fatto troppo mistero del loro legame e sui social alternano momenti quotidiani, viaggi e scatti più romantici.
Nel post Lucrezia scrive soltanto "Blue Lagoon", senza indicare la località. A un utente che le chiede se si trovino in Sardegna, però, risponde di no. E c'è un dettaglio che restringe parecchio il campo: in una delle fotografie, scattata al ristorante, il menu è scritto in croato, con la dicitura "Riba i morski plodovi", cioè "pesce e frutti di mare".
Gli indizi portano quindi verso la Croazia, dove una delle Blue Lagoon più note è quella di Krknjaši, vicino all'isola di Drvenik Veli, anche se la coppia non ha confermato la meta. Il tutto si inserisce in una vacanza vissuta senza filtri, tra momenti di relax in barca e scatti spontanei, fino alle immagini più audaci che li ritraggono semi nudi in barca.