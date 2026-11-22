Laura Chiatti era entrata dal parrucchiere con un'idea ben precisa: sistemare i capelli con una semplice piega. Ma, come spesso accade quando si decide di concedersi un momento di cambiamento, il programma è saltato. L'attrice ha sorpreso tutti con un nuovo taglio di capelli, trasformando un appuntamento di routine in una vera e propria rivoluzione di look. L'attrice ha mostrato il risultato sui social, condividendo con i fan la sua nuova immagine e raccontando con grande ironia come sia nata la decisione:. "Vengo solo per una piega! La piega poi l'hanno presa gli eventi". Il risultato in poco tempo ha raccolto numerose reazioni positive da parte della sua community: tra complimenti, apprezzamenti e messaggi entusiasti, i follower hanno promosso a pieni voti la nuova acconciatura.