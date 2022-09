07 settembre 2022 10:00

Ilary Blasi si geolocalizza in hotel, altro che in villa col Pupone!

Ilary Blasi si geolocalizza in un hotel di Roma sui social, forse per smentire la notizia secondo la quale lei e Francesco Totti vivono ancora sotto lo stesso tetto? Dopo che è stato detto che la conduttrice tv abita in villa col Pupone, ecco che lei pubblica nelle Storie alcuni selfie e tagga l’albergo della Capitale in cui si trova.