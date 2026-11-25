Trent'anni compiuti il 22 novembre e una destinazione esotica sconosciuta scelta per salutare il traguardo. Hailey Bieber ha festeggiato così il suo compleanno, lontano da casa, e ha raccontato il viaggio ai follower con una serie di fotografie postate su Instagram nelle scorse ore. Tra look diversi e momenti col marito Justin, uno scatto ha catturato più attenzione degli altri.
Bikini dorato e copricostume leopardato
L'immagine più commentata la ritrae su uno yacht con un bikini due pezzi color oro metallizzato. Il costume lascia ben visibili la vita sottile e le gambe tornite, mentre cappello di paglia intrecciata e occhiali alla moda completano l'insieme, con i capelli sciolti sul viso. Un'altra foto, diventata virale, la mostra in un giardino coperta da una lunga casacca leopardata con il colletto di pelliccia sopra il bikini, una borsa dalla trama particolare, il cappello intrecciato e degli occhiali eleganti.
Nel carosello compaiono anche due immagini in compagnia di Justin Bieber, mentre i due guardano dei fuochi d'artificio. In passato Hailey aveva anche pubblicato dei video che mostravano la sua quotidianità, dal lavoro ai momenti con il figlio. "Diventare mamma è stata senza dubbio la cosa che mi ha cambiato di più nei miei vent'anni", ha detto davanti alla telecamera. All'inizio dell'anno, parlando al TIME, si era detta serena all'idea di entrare nei trenta: "Non vedo l'ora di compiere 30 anni e di scoprire cosa mi riserva il futuro".
Chi è Hailey Bieber
Nata Hailey Rhode Baldwin il 22 novembre 1996 a Tucson, in Arizona, è modella, imprenditrice e volto televisivo. Ha lavorato nelle campagne di marchi del lusso, ha partecipato agli MTV EMAs 2015 e a "Drop the Mic" ed è apparsa nel film "Ocean's 8" (2018). Nel 2022 ha fondato un marchio di bellezza e skincare, che nel 2025 è stato oggetto di un'acquisizione annunciata per un miliardo di dollari.
È figlia di Stephen Baldwin e Kennya Deodato, nipote di Alec Baldwin e del musicista Eumir Deodato. Dal 2018 è sposata con Justin Bieber e la coppia ha un figlio, Jack Blues, nato nel 2024.