Nata Hailey Rhode Baldwin il 22 novembre 1996 a Tucson, in Arizona, è modella, imprenditrice e volto televisivo. Ha lavorato nelle campagne di marchi del lusso, ha partecipato agli MTV EMAs 2015 e a "Drop the Mic" ed è apparsa nel film "Ocean's 8" (2018). Nel 2022 ha fondato un marchio di bellezza e skincare, che nel 2025 è stato oggetto di un'acquisizione annunciata per un miliardo di dollari.