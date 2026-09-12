© Instagram | Il compleanno della figlia di Giusy Ferreri
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Un compleanno speciale per Beatrice, che ha appena compiuto nove anni, è diventato l'occasione per Giusy Ferreri di condividere con i suoi follower alcuni teneri momenti della propria vita familiare. La cantante ha pubblicato su Instagram una serie di fotografie insieme alla figlia e al compagno Andrea Bonomo, mostrando un raro ritratto della famiglia riunita per festeggiare la bambina.
Nel carosello pubblicato sui social compaiono Giusy Ferreri, Andrea Bonomo e Beatrice sorridenti accanto alla torta rosa preparata per il compleanno. La cantante non condivide spesso immagini della figlia, rendendo questi scatti ancora più particolari. A corredo delle fotografie, Ferreri ha dedicato alla bambina un lungo messaggio di auguri. "Sono volati così via 9 anni! Buon compleanno Beatrice. Vederti felice mi riempie il cuore di gioia!", ha scritto la cantante, definendo la figlia il suo "amore puro".
Nel messaggio, Giusy Ferreri ha rivolto a Beatrice anche un augurio per l'inizio del nuovo anno scolastico, invitandola a conservare l'entusiasmo e la curiosità verso ciò che la aspetta. "Settimana prossima inizia la scuola; porta con te l'entusiasmo, la voglia di apprendere e di imparare. Sii curiosa sempre, passo dopo passo! Mordi la vita!", ha scritto.
La cantante ha poi aggiunto una curiosità legata alla data di nascita della figlia. Beatrice è nata il 10 settembre, proprio come Joe Perry, chitarrista degli Aerosmith e membro degli Hollywood Vampires. Un dettaglio che Ferreri ha collegato a un ricordo recente: la bambina aveva infatti visto dal vivo il gruppo appena 11 giorni prima del suo compleanno.
Al fianco di Ferreri nelle fotografie c'è Andrea Bonomo, compagno della cantante e padre di Beatrice. Lontano dal mondo dello spettacolo, Bonomo lavora come geometra e ha sempre mantenuto una posizione defilata rispetto alla carriera musicale della compagna. I due si sono conosciuti nel 2008, poche settimane prima del provino che avrebbe portato Ferreri a X Factor e dato una svolta alla sua carriera. Da allora hanno continuato a stare insieme e oggi formano una coppia unita da quasi vent'anni.
Ferreri e Bonomo hanno scelto di non sposarsi, almeno per il momento, ma nel corso della loro relazione hanno costruito una famiglia. Nel 2017 è nata Beatrice, coronando il loro desiderio di diventare genitori. La coppia ha sempre mantenuto una certa riservatezza sulla propria vita privata.
© Instagram | Giusy Ferreri
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