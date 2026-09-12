1 di 7
© Instagram | Il compleanno della figlia di Giusy Ferreri
© Instagram | Il compleanno della figlia di Giusy Ferreri
© Instagram | Il compleanno della figlia di Giusy Ferreri

© Instagram | Il compleanno della figlia di Giusy Ferreri

© Instagram | Il compleanno della figlia di Giusy Ferreri

La felicità della cantante

Giusy Ferreri festeggia la figlia Beatrice: le foto con Andrea Bonomo

Le foto pubblicate su Instagram mostrano una famiglia unita in occasione del nono compleanno della bambina

12 Set 2026 - 12:47
7 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su

Un compleanno speciale per Beatrice, che ha appena compiuto nove anni, è diventato l'occasione per Giusy Ferreri di condividere con i suoi follower alcuni teneri momenti della propria vita familiare. La cantante ha pubblicato su Instagram una serie di fotografie insieme alla figlia e al compagno Andrea Bonomo, mostrando un raro ritratto della famiglia riunita per festeggiare la bambina.

Leggi anche

Giusy Ferreri all'ONU per parlare ai giovani: "Essere donne è un punto di forza. Siamo luce, brilliamo"

Giusy Ferreri tira fuori un suo lato rock con i Bloom: "E' la mia parte più vera"

La festa per i nove anni di Beatrice

 Nel carosello pubblicato sui social compaiono Giusy Ferreri, Andrea Bonomo e Beatrice sorridenti accanto alla torta rosa preparata per il compleanno. La cantante non condivide spesso immagini della figlia, rendendo questi scatti ancora più particolari. A corredo delle fotografie, Ferreri ha dedicato alla bambina un lungo messaggio di auguri. "Sono volati così via 9 anni! Buon compleanno Beatrice. Vederti felice mi riempie il cuore di gioia!", ha scritto la cantante, definendo la figlia il suo "amore puro".

Il ritorno a scuola

 Nel messaggio, Giusy Ferreri ha rivolto a Beatrice anche un augurio per l'inizio del nuovo anno scolastico, invitandola a conservare l'entusiasmo e la curiosità verso ciò che la aspetta. "Settimana prossima inizia la scuola; porta con te l'entusiasmo, la voglia di apprendere e di imparare. Sii curiosa sempre, passo dopo passo! Mordi la vita!", ha scritto.

Leggi anche

Giusy Ferreri: "Basta tormentoni, ora vado per la mia strada"

Giusy Ferreri traccia un bilancio della sua esperienza a Sanremo 2022: "Mi aspettavo qualcosa di più"

La cantante ha poi aggiunto una curiosità legata alla data di nascita della figlia. Beatrice è nata il 10 settembre, proprio come Joe Perry, chitarrista degli Aerosmith e membro degli Hollywood Vampires. Un dettaglio che Ferreri ha collegato a un ricordo recente: la bambina aveva infatti visto dal vivo il gruppo appena 11 giorni prima del suo compleanno.

Google Preferred Site

Chi è Andrea Bonomo, compagno di Giusy Ferreri

 Al fianco di Ferreri nelle fotografie c'è Andrea Bonomo, compagno della cantante e padre di Beatrice. Lontano dal mondo dello spettacolo, Bonomo lavora come geometra e ha sempre mantenuto una posizione defilata rispetto alla carriera musicale della compagna. I due si sono conosciuti nel 2008, poche settimane prima del provino che avrebbe portato Ferreri a X Factor e dato una svolta alla sua carriera. Da allora hanno continuato a stare insieme e oggi formano una coppia unita da quasi vent'anni.

Leggi anche

"Io Canto Family" si rinnova: da Noemi a Serena Brancale: tutte le novità

"Verissimo" chiude con Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini

La nascita di Beatrice nel 2017

 Ferreri e Bonomo hanno scelto di non sposarsi, almeno per il momento, ma nel corso della loro relazione hanno costruito una famiglia. Nel 2017 è nata Beatrice, coronando il loro desiderio di diventare genitori. La coppia ha sempre mantenuto una certa riservatezza sulla propria vita privata.

Giusy Ferreri mostra la sua bellezza al naturale in vacanza

1 di 10
© Instagram | Giusy Ferreri
© Instagram | Giusy Ferreri
© Instagram | Giusy Ferreri

© Instagram | Giusy Ferreri

© Instagram | Giusy Ferreri

Ti potrebbe interessare

videovideo
giusy ferreri

Sullo stesso tema