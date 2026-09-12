Al fianco di Ferreri nelle fotografie c'è Andrea Bonomo, compagno della cantante e padre di Beatrice. Lontano dal mondo dello spettacolo, Bonomo lavora come geometra e ha sempre mantenuto una posizione defilata rispetto alla carriera musicale della compagna. I due si sono conosciuti nel 2008, poche settimane prima del provino che avrebbe portato Ferreri a X Factor e dato una svolta alla sua carriera. Da allora hanno continuato a stare insieme e oggi formano una coppia unita da quasi vent'anni.