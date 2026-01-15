Giulia De Lellis compie 30 anni e sceglie di condividere questo traguardo con i suoi follower attraverso parole cariche di emozione. Allo scoccare della mezzanotte del 15 gennaio, l'influencer ha festeggiato in modo intimo, circondata dalle persone a lei più care, per poi affidare ai social un bilancio personale che racconta una donna consapevole e in pace con se stessa. Giulia ha ammesso di aver temuto l'arrivo dei 30 come uno scossone emotivo, un momento destabilizzante. Le sensazioni provate, però, sono state ben diverse. Nelle sue Stories ha spiegato di sentirsi serena, grata e fortunata, sottolineando come la vita che si è costruita con amore, pazienza e dedizione oggi le dia una profonda sensazione di pienezza.