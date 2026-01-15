L'influencer festeggia l'ingresso negli "enta" con un messaggio intimo sui social: tra lacrime di commozione e l'amore per Tony Effe e la figlia Priscilla
Giulia De Lellis compie 30 anni e sceglie di condividere questo traguardo con i suoi follower attraverso parole cariche di emozione. Allo scoccare della mezzanotte del 15 gennaio, l'influencer ha festeggiato in modo intimo, circondata dalle persone a lei più care, per poi affidare ai social un bilancio personale che racconta una donna consapevole e in pace con se stessa. Giulia ha ammesso di aver temuto l'arrivo dei 30 come uno scossone emotivo, un momento destabilizzante. Le sensazioni provate, però, sono state ben diverse. Nelle sue Stories ha spiegato di sentirsi serena, grata e fortunata, sottolineando come la vita che si è costruita con amore, pazienza e dedizione oggi le dia una profonda sensazione di pienezza.
A rendere questo compleanno ancora più significativo è la famiglia che Giulia ha costruito. La nascita della figlia Priscilla, lo scorso 7 ottobre, ha segnato una svolta profonda nella sua vita. "È la bambina dei miei sogni, la mia ragione di vita" ha scritto, lasciando trasparire quanto la maternità abbia ridefinito le sue priorità e il suo modo di guardare al futuro.
Parole intense anche per il compagno Tony Effe, padre di Priscilla, a cui Giulia ha dedicato una dichiarazione d'amore senza filtri. Lo ha definito la sua roccia, la luce dei suoi occhi, la persona capace di renderla immensamente felice e, allo stesso tempo, di farla arrabbiare più di chiunque altro. Un legame autentico, raccontato con ironia e passione, che culmina in una frase diventata virale: "L'uomo più bello e sexy del pianeta che tengo tutto per me".
Tra messaggi di auguri, una torta di compleanno e uno scatto che la ritrae con gli occhi lucidi, Giulia De Lellis ha chiuso il racconto di questa giornata speciale con una semplice certezza: "A 30 tutto bene". Una frase che racchiude la consapevolezza di chi guarda avanti senza rimpianti, pronta a vivere una nuova fase della vita con entusiasmo, amore e gratitudine.