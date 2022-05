24 maggio 2022 10:39

Giardini da sogno, dalla Regina Elisabetta a Kate Middleton ecco le reali tra i fiori

La Regina Elisabetta non rinuncia al Chelsea Flower Show e si presenta di rosa acceso vestita a bordo di una golf-car. Durante il suo lungo regno ha viaggiato con quasi tutti i mezzi di trasporto possibili e ora ne ha aggiunto un altro alla sua lista. Sorridente come una bambina si è goduta lo spettacolo in mezzo ai fiori, uno dei suoi eventi preferiti. Assente invece per il secondo Garden Party di Buckingham Palace, è stata sostituita da Kate Middleton, vestita di corallo, che ha fatto gli onori di casa insieme ai conti di Wessex.