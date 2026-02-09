Elisabetta Gregoraci, le foto della festa di compleanno a Monte Carlo con l'ex Briatore e il figlio Nathan
La showgirl e conduttrice ha trascorso una serata in compagnia di amici e parenti al ristorante Cipriani nel Principato di Monaco
Elisabetta Gregoraci spegne 46 candeline: nata l'8 febbraio 1980, la showgirl ha festeggiato insieme ad amici e familiari. Tra questi il figlio Nathan, la sorella Marzia e l'ex Marito Flavio Briatore. A fare da sfondo al party, il ristorante Cipriani di Monte Carlo, per l'occasione adornato di decorazioni e palloncini bianchi.
Il look della festeggiata
Elisabetta appare sorridente negli scatti condivisi su Instagram con un abito lungo bianco e dettagli in pizzo nero. A completare il look, dei braccialetti, una collana e orecchini. Nel carosello compaiono anche il figlio Nathan e Flavio Briatore. La showgirl e l'imprenditore si erano sposati nel 2008 e nonostante la fine del matrimonio nel 2017, i due sono rimasti molto legati.
Il messaggio di ringraziamento
"Un fiocco, a ricordarmi che ogni anno è un dono. Bianco e nero, come le cose che non hanno bisogno di spiegazioni. Intorno c’erano la mia famiglia, i miei amici e abbracci sinceri. Non tutto è cambiato, non tutto è rimasto uguale. E in mezzo a tutto questo, io. Con gli stessi sogni di sempre. Grazie di tutto, sono felice", ha scritto Elisabetta al corredo del post. Alla fine della festa la showgirl ha soffiato su una torta e spezzato una candelina come segno di portafortuna.