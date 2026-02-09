"Un fiocco, a ricordarmi che ogni anno è un dono. Bianco e nero, come le cose che non hanno bisogno di spiegazioni. Intorno c’erano la mia famiglia, i miei amici e abbracci sinceri. Non tutto è cambiato, non tutto è rimasto uguale. E in mezzo a tutto questo, io. Con gli stessi sogni di sempre. Grazie di tutto, sono felice", ha scritto Elisabetta al corredo del post. Alla fine della festa la showgirl ha soffiato su una torta e spezzato una candelina come segno di portafortuna.