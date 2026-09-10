"First night in Roma", ha scritto a corredo del carosello su Instagram. Tra le foto compaiono Piazza di Spagna e Trinità dei Monti illuminate di sera, alcuni scorci della Capitale e la camera d’albergo con il letto disfatto e qualcosa da mangiare sul tavolino. A chiudere il racconto anche un selfie con gli occhiali, decisamente più casual rispetto alle pose che hanno attirato maggiormente l’attenzione. Nelle Stories, invece, Canalis ha mostrato un altro momento della sua permanenza romana: le gambe immerse nella vasca da bagno e una tazza di caffè in mano. Una sorta di piccolo diario della sua giornata nella Capitale che passa dalla città di notte al relax in hotel.