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rientrata in italia

Elisabetta Canalis in topless fa impazzire i social

Tra pose in hotel e una pausa nella vasca da bagno a Roma, la showgirl condivide le nuove foto a pochi giorni dal compleanno numero 48

10 Set 2026 - 10:55
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Elisabetta Canalis torna a conquistare l’attenzione dei follower con una serie di scatti pubblicati su Instagram. Dopo essere rientrata in Italia da Los Angeles, la showgirl si è mostrata prima durante un momento di relax nella vasca da bagno e poi seminuda davanti allo specchio, con indosso soltanto un paio di pantaloni rossi.  Lo smartphone e le braccia coprono il seno, trasformando le immagini in un topless appena accennato.

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La prima notte a Roma tra Piazza di Spagna e selfie in hotel

 "First night in Roma", ha scritto a corredo del carosello su Instagram. Tra le foto compaiono Piazza di Spagna e Trinità dei Monti illuminate di sera, alcuni scorci della Capitale e la camera d’albergo con il letto disfatto e qualcosa da mangiare sul tavolino. A chiudere il racconto anche un selfie con gli occhiali, decisamente più casual rispetto alle pose che hanno attirato maggiormente l’attenzione. Nelle Stories, invece, Canalis ha mostrato un altro momento della sua permanenza romana: le gambe immerse nella vasca da bagno e una tazza di caffè in mano. Una sorta di piccolo diario della sua giornata nella Capitale che passa dalla città di notte al relax in hotel.

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Il compleanno si avvicina

 Le nuove foto arrivano anche a ridosso di una data speciale: il 12 settembre Elisabetta Canalis compirà 48 anni. Nata a Sassari nel 1978, si prepara quindi a festeggiare un nuovo compleanno dopo un’estate vissuta tra viaggi, allenamenti e giornate trascorse con gli affetti più cari. A giudicare dalle ultime foto, l’avvicinarsi delle candeline non sembra però aver cambiato il suo rapporto con i social. Canalis continua a raccontarsi senza prendersi troppo sul serio e senza rinunciare al suo lato più sensuale. 

Elisabetta Canalis saluta l'estate con un dump... di fuoco

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