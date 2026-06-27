1 di 9
© Instagram |  Elisabetta Canalis a cavallo (Photo Credit: Arezzo Equestrian Centre)
© Instagram |  Elisabetta Canalis a cavallo (Photo Credit: Arezzo Equestrian Centre)
© Instagram |  Elisabetta Canalis a cavallo (Photo Credit: Arezzo Equestrian Centre)

© Instagram |  Elisabetta Canalis a cavallo (Photo Credit: Arezzo Equestrian Centre)

© Instagram |  Elisabetta Canalis a cavallo (Photo Credit: Arezzo Equestrian Centre)

Tra sport e passione

Elisabetta Canalis in gara a cavallo all’Arezzo Equestrian Centre

La showgirl, da sempre appassionata di cavalli, ha ottenuto il quarto posto nel salto ostacoli

27 Giu 2026 - 17:07
9 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su

Ti potrebbe interessare

videovideo
elisabetta canalis

Sullo stesso tema