E finita tra Alex Belli e Mila Suarez

E' giunta al capolinea la storia d'amore tra Alex belli e Mila Suarez. "Durante il nostro fidanzamento - spiega Mila al Settimanale Nuovo - c'erano momenti in cui spariva dai radar anche otto ore". La Suarez racconta di aver subito un intervento al seno (per aumentarne la taglia) e in quei giorni l'ex naufrago dell'Isola 11 l'ha mandata in hotel con la scusa di stare tranquilla e riprendersi dall'intervento. “A nulla sono valsi i miei pianti, una volta davanti all'hotel mi ha chiesto di lasciargli le chiavi di casa". "Quel che mi ha fatto è terribile - aggiunge Mila - non posso passarci sopra! Mi ha abbandonato nel momento del bisogno per una ragazza che è sparita qualche giorno dopo".