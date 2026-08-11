Per l’escursione, la conduttrice ha scelto un look semplice e sportivo: crop top color bordeaux, jeans chiari e scarpe adatte al terreno roccioso. Capelli raccolti e sorriso in primo piano, Diletta si lascia fotografare davanti alla colata e in uno degli scatti alza il braccio facendo il segno della vittoria. È proprio la prospettiva delle fotografie a trasformare la scena in uno sfondo impressionante, quasi come se l’eruzione fosse immediatamente alle sue spalle.