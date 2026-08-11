© Instagram @dilettaleotta
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Diletta Leotta non poteva resistere al richiamo dell’Etna in eruzione. Catanese doc, la conduttrice ha raggiunto la zona della Valle del Bove per assistere allo spettacolo delle colate che in questi giorni stanno illuminando le pendici del vulcano. Una notte decisamente fuori dall'ordinario, raccontata sui social attraverso una serie di immagini spettacolari accompagnate dalla frase: "Etna is on fire".
Per l’escursione, la conduttrice ha scelto un look semplice e sportivo: crop top color bordeaux, jeans chiari e scarpe adatte al terreno roccioso. Capelli raccolti e sorriso in primo piano, Diletta si lascia fotografare davanti alla colata e in uno degli scatti alza il braccio facendo il segno della vittoria. È proprio la prospettiva delle fotografie a trasformare la scena in uno sfondo impressionante, quasi come se l’eruzione fosse immediatamente alle sue spalle.
Le pose davanti alla lava hanno acceso la discussione nei commenti. Alcuni utenti hanno "accusato" Diletta Leotta di essersi avvicinata troppo alla colata e di essere stata poco prudente: "Non credo sia un grande esempio da dare". C'è anche chi chiede "con quale autorizzazione siete arrivati così vicino alla colata". Infine, c'è chi teme l'effetto emulazione. Le foto della showgirl finiscono così per dividere i follower, tra chi ne apprezza la spettacolarità e chi contesta la scelta.
In realtà, come si vede nel video postato sul canale social di Leotta, la colata dell'Etna non è vicina alla showgirl. Le foto, infatti, ingannano: la prospettiva "schiaccia" le distanze.