24 settembre 2022 16:15

Dalle Parodi alla De Lellis, i vip celebrano le conserve d'amore di Alessandro Enriquez

Il pomodoro non è mai stato così glamour. Prima di Dolce e Gabbana ci ha pensato Alessandro Enriquez a celebrare una tradizione di famiglia, tutta Made in Italy. Ovvero la polpa di pomodoro, con i pumurammuri come li chiamano in Sicilia (dal francese Pomme d’amour), che è la protagonista della nuova collezione di Enriquez. Pomodori la cui stampa si sviluppa in un pacchetto di cuori. Alessandro Enriquez ha presentato la sua nuova collezione SS 2023 nella splendida cornice di Giacomo Caffè a Palazzo Reale tra colori, stampe, ricordi e piccoli tributi alla vita e all'amore. A seguire, per celebrare le sue conserve d'amore, Alessandro ha ospitato per una cena esclusiva amici tra personalità della moda, dello spettacolo e influencers a cui hanno preso parte, tra gli altri, le sorelle Cristina e Benedetta Parodi, Giulia De Lellis, Cecilia Rodriguez con Ingrazio Moser, Barbara d'Urso, il cantante Riki e la collega Deborah Iurato, Andrea Zelletta con Natalia Paragoni, Natasha Stefanenko e Johanna Maggy.