18 maggio 2021 17:12

Da Brigitte Nielsen a Gianna Nannini, le star diventate mamme ben dopo i 40 anni

L'ultima in ordine di tempo è Naomi Campbell che ha appena annunciato di essere diventata mamma a 50 anni. Ma sono tante le vip che hanno avuto figli in età adulta. Italiane e straniere. Brigitte Nielsen ad esempio è diventata mamma a 54 anni: nel 2018 è nata Frida. L'anno prima, nel 2017, Janet Jackson, a 50 anni diventa mamma per la prima volta. Qualche mese fa invece Ramona Badescu è diventata mamma a 51 anni: "Avevo congelato gli ovuli, ma ero incinta di due settimane...", ha raccontato. Mentre Milla Jovovich ha annunciato sui social il terzo figlio avuto a 44 anni. Nel 2010 a sorpresa è nata invece Penelope: la prima e unica figlia di Gianna Nannini che è diventata mamma a 54 anni. Prima volta anche per Eva Longoria nel 2018, a 43 anni, quando ha dato alla luce Santiago. "Si complimentano con la mia tenacia e il mio desiderio di avere figli a 50 anni. Che, all’epoca, un po’ di scalpore fece. Che cosa vuol dire diventare mamma a quasi 50 anni?", lo sa bene Alessandra Martines, ex ballerina e protagonista di serie televisive molto popolari negli anni 80 e 90 che ha raccontato la svolta della sua vita un figlio a 49 anni dal suo giovane compagno Cyril Descours nel 2016. Carmen Russo nel 2013 all’età di 53 anni è diventata invece mamma della piccola Maria. Alena Seredova, 42 ha annunciato su Instagram la nascita di Vivienne, la sua prima figlia femmina avuta dal manager Alessandro Nasi. I gemelli Elizabeth e Dylan di Heather Parisi sono nati grazie alla fecondazione assistita: "Per me, allora, la nuova maternità a 50 anni era ancora tutta da scoprire. Loro, giorno dopo giorno, sono cresciuti ed eccoli qui ora, piccoli adulti...Io, giorno dopo giorno, sono ringiovanita, se non nel corpo certamente nella mente e nello spirito".