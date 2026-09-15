Chi è Douglas Chabbott, il fidanzato di Sofia Vergara che ha solo 4 anni in più di suo figlio
Il 39enne vicepresidente della "Dasan Group" aveva accompagnato l'attrice nei festeggiamenti per i suoi 54 anni a Capri: la loro storia
Trentanove anni, un cognome pesante nel mondo della gioielleria di lusso e un dettaglio che fa più rumore di ogni altro: Douglas Chabbott ha appena quattro anni in più del figlio della sua compagna, Sofia Vergara. L'attrice, 54 anni compiuti lo scorso luglio, aveva scelto Capri per festeggiare il compleanno con una vacanza in yacht e una cena di gala, circondata da amici e famiglia. Ma tra gli ospiti, a catturare l'attenzione più di tutti, è stato proprio lui: il fidanzato che l'ha accompagnata durante due giorni di festeggiamenti sontuosi, mentre lei si mostrava sorridente in bikini rosso, ringraziando i fan per tutto l'affetto ricevuto.
Da New York a Cannes, la storia d'amore social
La coppia era stata fotografata per la prima volta insieme nel dicembre 2024, all'uscita da un ristorante di New York, in compagnia di Sydney Sweeney e del suo allora fidanzato Jonathan Davino. Solo pochi mesi dopo, ad aprile 2025, Vergara aveva reso ufficiale la relazione con un selfie su Facebook accompagnato da un semplice "Luv u", seguito in estate da un altro scatto su Instagram con la didascalia "Te am<3".
A maggio i due sono stati avvistati mano nella mano durante una passeggiata romantica al Festival di Cannes, raggiunti poi dal figlio dell'attrice, Manolo. Non sono mancati altri momenti pubblici: un concerto degli Oasis in California, immortalato in un video mentre cantavano insieme in sala VIP, e persino il Super Bowl di quest'anno.
Chi è Douglas, tra gioielli di famiglia e amicizie hollywoodiane
Laureato al Babson College, in Massachusetts, Chabbott ricopre il ruolo di vicepresidente nella "Dasan Group", storica azienda di alta gioielleria guidata dal padre David dal 1972. Un'attività di famiglia che coinvolge anche il fratello Julien, presidente della stessa società.
Sul suo profilo Instagram privato ha appena 2.400 follower, ma tra questi spiccano nomi come Tom Holland, Vanessa Hudgens e Lauren Sánchez: un segno di quanto, pur restando lontano dai riflettori, Douglas frequenti già da tempo gli ambienti più esclusivi di Hollywood.