Chi è Douglas Chabbott, il fidanzato di Sofia Vergara che ha solo 4 anni in più di suo figlio

Trentanove anni, un cognome pesante nel mondo della gioielleria di lusso e un dettaglio che fa più rumore di ogni altro: Douglas Chabbott ha appena quattro anni in più del figlio della sua compagna, Sofia Vergara. L'attrice, 54 anni compiuti lo scorso luglio, aveva scelto Capri per festeggiare il compleanno con una vacanza in yacht e una cena di gala, circondata da amici e famiglia. Ma tra gli ospiti, a catturare l'attenzione più di tutti, è stato proprio lui: il fidanzato che l'ha accompagnata durante due giorni di festeggiamenti sontuosi, mentre lei si mostrava sorridente in bikini rosso, ringraziando i fan per tutto l'affetto ricevuto.