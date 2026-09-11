Nata in Austria, Alexandra, 27 anni, è figlia di Carolina di Monaco e del suo terzo marito, Ernst August di Hannover. Grazie al padre porta il titolo di principessa di Hannover e può utilizzare il trattamento di altezza reale, risultando la componente più titolata della famiglia Grimaldi. È l'ultima di cinque fratelli: da parte materna ci sono Charlotte, Pierre e Andrea Casiraghi, mentre dal lato paterno ci sono Ernst August di Hannover, erede del casato, e Christian di Hannover.