© Instagram | Alexandra di Hannover
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Ancora non è stata fissata la data del matrimonio con Ben Sylvester Strautmann, con cui Alexandra si frequenta da circa dieci anni
Dopo dieci anni di relazione, la principessa Alexandra di Hannover e Ben Sylvester Strautmann sono pronti a fare il grande passo. La figlia più giovane di Carolina di Monaco ha annunciato il fidanzamento con una serie di fotografie pubblicate su Instagram, mostrando anche il prezioso anello ricevuto dal compagno. La data delle nozze non è ancora stata comunicata, ma il matrimonio potrebbe essere celebrato nel 2027 e riportare così l'attenzione internazionale sulla famiglia Grimaldi.
Alexandra e Ben Sylvester Strautmann erano stati fotografati insieme per la prima volta circa dieci anni fa, in occasione della corsa benefica No Finish Line. Da allora il giovane è diventato una presenza abituale accanto alla principessa anche negli appuntamenti legati alla famiglia: dagli eventi ufficiali ai matrimoni dei parenti, passando per vacanze e gala.
Il fidanzamento arriva quindi dopo una relazione ormai consolidata, seguita nel tempo dagli appassionati di famiglie reali. Alexandra ha condiviso su Instagram una serie di immagini legate alla proposta. Nelle fotografie compare anche la sua amata bassotta Eloise. Tra i primi a commentare la notizia ci sono stati Lady Kitty Spencer, la principessa Olympia di Grecia e Beatrice Borromeo.
Per la proposta, Strautmann ha scelto un anello particolarmente elaborato, realizzato da Antinori di Sanpietro. Il gioiello in oro giallo e bianco da 18 carati è impreziosito da un diamante Fancy Yellow da 4,8 carati, scelto personalmente dal futuro sposo e circondato da due diamanti taglio trillion. Il gioiello nasconde inoltre un dettaglio dedicato a Roma, città alla quale la coppia è particolarmente legata. Sotto la montatura è presente un motivo ispirato ai disegni geometrici di Piazza del Campidoglio, mentre compaiono anche le iscrizioni "Antinori" e "Made in Italy".
Nata in Austria, Alexandra, 27 anni, è figlia di Carolina di Monaco e del suo terzo marito, Ernst August di Hannover. Grazie al padre porta il titolo di principessa di Hannover e può utilizzare il trattamento di altezza reale, risultando la componente più titolata della famiglia Grimaldi. È l'ultima di cinque fratelli: da parte materna ci sono Charlotte, Pierre e Andrea Casiraghi, mentre dal lato paterno ci sono Ernst August di Hannover, erede del casato, e Christian di Hannover.
Alexandra ha studiato Scienze Politiche alla Columbia University e ha avuto anche un passato nello sport. È stata infatti pattinatrice artistica sul ghiaccio e ha rappresentato Monaco ai Giochi olimpici giovanili europei. Ha frequentato inoltre a Monaco la prestigiosa L'Institution François d'Assise-Nicolas Barré.
La principessa è molto legata allo zio Alberto di Monaco e alla sua famiglia e frequenta abitualmente il Principato. Negli anni è diventata anche un volto riconoscibile degli eventi mondani monegaschi e internazionali. Il suo debutto ufficiale sulla scena sociale del Principato risale ai 16 anni, quando partecipò al Rose Ball, il gala annuale fondato da Grace Kelly. In quell'occasione, rispondendo ai giornalisti, aveva scherzato: "Potete chiamarmi semplicemente Alex".
Anche il futuro marito di Alexandra proviene da una famiglia benestante tedesca. Ben Sylvester Strautmann, nato nel 1998, è considerato un esponente dell'alta società e ha praticato il basket a livello professionistico, arrivando a giocare per la Nazionale monegasca. Nel tempo ha affiancato all'attività sportiva anche quella di dj. La sua relazione con Alexandra è diventata pubblica nel 2017 e da allora i due sono comparsi regolarmente insieme negli appuntamenti mondani del Principato.
Alexandra e Strautmann sono ormai volti familiari della vita sociale monegasca. Insieme hanno partecipato a eventi come il Bal d'Été al Musée des Arts Décoratifs e quelli della Société des Amis du Musée d'Orsay a Parigi, oltre ai numerosi gala organizzati nel Principato.
La coppia ha frequentato questi appuntamenti insieme ad Alberto e Charlene di Monaco e agli altri membri della famiglia, tra cui la principessa Stéphanie, Camille Gottlieb e i Ducruet. Nel novembre 2025, Alexandra e Strautmann erano stati invitati al gala della Giornata nazionale di Monaco, partecipando insieme ad Alberto e Charlene all'apertura ufficiale dell'evento.
Le prossime nozze rappresenteranno il primo grande matrimonio della famiglia Grimaldi dopo quello del 2019, quando la sorella maggiore di Alexandra, Charlotte Casiraghi, sposò Dimitri Rassam, oggi suo ex marito.
© IPA | Charlotte Casiraghi tra gli ospiti della sfilata di Chanel Haute Couture autunno inverno 2026-2027 alla Paris Fashion Week
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