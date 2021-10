L’ex di Carolina di Monaco ha una nuova fiamma, ecco la nuova vita di Ernst di Hannover

Non hanno ancora divorziato ufficialmente ma Carolina di Monaco e il suo secondo marito Ernst di Hannover, padre della sua Alexandra, non stanno insieme da ormai tanto tempo. La monegasca non è ancora giunta al punto da firmare le carte, eppure lui ha un’altra fiamma: a Madrid è stato immortalato con Claudia Stilianopoulos. I due si sono conosciuti a Ibiza e tra il bisnipote dell’ultimo imperatore tedesco e l’artista c’è grande complicità.

Ernst di Hannover in primavera ha avuto problemi giudiziari, è noto per i suoi attacchi d’ira e il comportamento un po’ sopra le righe. Carolina di Monaco e il principe erede di una casata millenaria che si sono sposati nel 1999, non si vedono insieme da circa dodici anni. Mentre da tempo Ernst viene avvistato a fianco dell’artista Stilianopoulos. Ma come mai Carolina e il cugino della Regina Elisabetta non divorziano?

