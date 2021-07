Fontana e Ruffini allo scoperto, un mare di coccole in Costa Smeralda

Di una relazione in corso tra Federica Fontana e Remo Ruffini si sussurrava già da qualche mese, e ora eccoli finalmente uscire allo scoperto. Sotto il sole della Costa Smeralda la showgirl e l'imprenditore si godono un weekend di lusso a bordo dello yacht da 27 metri di lui, tra bagni in mare, coccole e sport. Non sfuggono all'obiettivo dei papararazzi del settimanale "Chi", pronti a immortalare questa vacanza d'amore.

Federica sfoggia un fisico perfettamente tonico in costume intero, mentre sul ponte dell'imbarcazione si lancia in una sessione di allenamenti. Lui, imprenditore di successo nel settore moda, un po' la osserva e un po' la fotografa, senza perdere di vista le mail di lavoro. In acqua si lasciano andare alle effusioni, per la prima volta alla luce del sole.

Sull'isoletta di Mortorio si godono il loro amore pensando di essere al riparo da occhi indiscreti. La loro storia va avanti già da qualche mese, dopo una lunga conoscenza. Pare che si incontrassero spesso, casualmente, agli stessi eventi mondani. Piano piano il caso ha lasciato il posto alla pianificazione e sono iniziati i fine settimana sportivi a Saint Moritz e le vacanze romantiche di coppia. Entrambi con un matrimonio alle spalle e con due figli a testa, insieme sembrano aver trovato l'equilibrio perfetto.

