Flavio Insinna consegna i pacchi… di Emergency Tgcom24 1 di 19 Instagram 2 di 19 Instagram 3 di 19 Instagram 4 di 19 Instagram 5 di 19 Instagram 6 di 19 IPA 7 di 19 IPA 8 di 19 IPA 9 di 19 IPA 10 di 19 IPA 11 di 19 IPA 12 di 19 IPA 13 di 19 IPA 14 di 19 IPA 15 di 19 IPA 16 di 19 IPA 17 di 19 IPA 18 di 19 IPA 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Su Instagram Flavio ha condiviso le foto di alcuni momenti della giornata trascorsa a distribuire i pacchi contenti generi di prima necessità alle famiglie che si trovano in gravi difficoltà a causa della pandemia. Un gesto di grande altruismo, ma che Insinna ha definito "obbligo morale".

Leggi Anche Kate Middleton volontaria tra gli scatoloni

"Nel mio piccolo cerco di esserci quando c’è da dare una mano a Emergency perché aiuta le persone. Essendo una persona fortunatissima per me è un obbligo morale, non potrei fare altrimenti, sempre insieme a Emergency perché quando ci sono le persone che soffrono in tutto il mondo, questa realtà c’è e nel mio piccolo ci voglio essere anche io", ha dichiarato Insinna.

Potrebbe interessarti anche: