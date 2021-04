Il giorno del suo 71esimo compleanno Flavio Briatore lo trascorre con le persone che gli sono più care: il figlio Nathan Falco e la ex moglie, ma più vicina che mai, Elisabetta Gregoraci . Per loro un pranzetto a tre al ristorante (nel Principato di Monaco, dove vivono, i locali sono aperti) tra allegria e risate. Per il festeggiato c'è anche una torta a quattro piani che celebra tutti i suoi successi da business man. Sui social ringrazia i follower per i messaggi d'affetto e contraccambia: "Vi auguro tanta salute, se c'è quella gli anni non contano".

Flavio Briatore, torta a quattro piani per il compleanno con Eli e Nathan Falco

Sono proprio affiatati e in sintonia Flavio ed Elisabetta, e mentre festeggiano il compleanno dell'imprenditore sembrano più una coppia felice che non due ex coniugi divorziati da tempo. Ultimamente appaiono più legati che mai, e i pettegolezzi di un ritorno di fiamma si fanno insistenti. Insieme a Falco si sono goduti un pranzetto in famiglia all'aperto all'insegna della spensieratezza. La conduttrice, deliziosa con un maglioncino lilla, ha cantato scatenata "Tanti auguri" davanti alla torta con la candelina, ridendo con il figlio.

Che a Briatore piaccia fare le cose in grande si sa, e quindi non poteva certo accontentarsi della semplice torta al cioccolato servita durante il pranzo in famiglia. Sui social ringrazia amici e follower per gli auguri ricevuti e mostra un dolce ben più scenografico: 4 piani e con tutti i nomi dei locali che ha aperto in giro per il mondo.Tra i tanti traguardi professionali spicca un disegno in cui è ritratto insieme alla Gregoraci e a loro figlio. Una famiglia così bella e unita nonostante tutto è il suo successo più importante.

