“Guardo mio figlio e mi sorprendo... improvvisamente Falco non è più un bambino, ma quasi un adolescente” scrive Flavio Briatore che ha portato Nathan Falco con sé a Dubai. L’imprenditore si occupa di riunioni e lavoro, ma non fa mancare tanti momenti di svago al figlio mentre mamma Elisabetta Gregoraci è impegnata nella Casa del “Grande Fratello Vip”. Sono partiti con un jet privato e non hanno rinunciato al lusso e al divertimento.

Flavio Briatore e Nathan Falco in vacanza a Dubai IPA 1 di 17 IPA 17 di 17 IPA 17 di 17 IPA 17 di 17 IPA 17 di 17 IPA 17 di 17 IPA 17 di 17 IPA 17 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 10 di 17 Instagram 11 di 17 Instagram 12 di 17 Instagram 13 di 17 Instagram 14 di 17 Instagram 15 di 17 Instagram 16 di 17 Instagram 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un safari nel deserto degli Emirati Arabi con tanto di foto ricordo e cuoricini social. Anche zia Marzia li segue riempiendo di like i post dell’ex cognato. In queste settimane in cui Elisabetta è impegnata nel reality di Canale 5, è l’imprenditore ad occuparsi completamente del figlio avvicinandolo anche al suo mondo imprenditoriale: dai cappuccini nel locale di Montecarlo alle riunioni col team di Dubai, sempre con “il mio amore”, come dice Flavio.

Leggi anche>Nathan Falco fa cappuccini al bar, Flavio Briatore: "I primi passi nel business"

Tra lusso e spasso non dimentica i sentimenti: “Di questi tempi si parla troppo di contrasti e divisione e si dimentica la cosa più importante, l’Amore!” scrive Briatore sui social. Sfoglia la gallery e scopri la vacanza di padre e figlio a Dubai…



Nathan Falco fa cappuccini al bar, Flavio Briatore: "I primi passi nel business" Instagram 1 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 10 di 13 Instagram 11 di 13 Instagram 12 di 13 Instagram 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: