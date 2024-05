Tgcom24

Poche righe e nessuna reale conferma, ma quanto basta per far pensare che la sfida di cui parla la Pegorer sia proprio quella di ricominciare senza il suo compagno e padre della bambina.



Love story nata in tv L'amore tra Valentina Pegorer e Boss Doms è nato in televisione a “Pechino Express” nel 2017. Da allora il produttore musicale e chitarrista Edoardo Manozzi, in arte Boss Doms, noto per il suo look estroso e per il suo giocare con la sua sessualità (famoso il bacio con Achille Lauro durante Sanremo 2020 poco prima che scoppiasse il Covid) e la conduttrice, influencer e attrice Valentina Pegorer sono diventati per tutti "la coppia più rock e punk d'Italia".

Dal loro amore è nata Mina, che ha sei anni e mezzo. Ed è proprio lei la protagonista dello scatto che Valentina ha voluto condividere lasciando pensare ad una rottura con Boss Doms.

Instagram

Il bacio con Achille Lauro e la libertà di espressione di Bos Doms "Siamo una famiglia libera e unita, siamo abbastanza intelligenti da capire che se c’è l’amore vero tutto il resto sono solo dettagli. Gioco con la mia sessualità per comunicare un messaggio ben preciso ovvero la libertà di espressione. Sono sempre me stesso, faccio quello che mi viene spontaneo di fare, mi vesto come mi piace e non ho bisogno di mostrarmi diverso da quello che realmente sono. Certo a volte la strada è più lunga e complicata ma il risultato sarà che non dovrò mai nascondermi o fingere di essere ciò che non sono", aveva detto Boss Doms a Tgcom24 dopo l'uscita del suo primo singolo nel luglio 2020, commentando chi da sempre giudica eccessive le sue performance e la sua ambiguità sessuale.