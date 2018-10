Ferragnez, dopo lo scandalo... le lacrime

Dopo la "festa scandalo", le scuse e la scomparsa dai social di Fedez per qualche decina di minuti, i Ferragnez voltano pagina, nonostante le polemiche non si siano ancora placate, e mostrano su Instagram un quadretto di vita familiare casalinga. Giocano prima sdraiati a terra sul tappetino per bambini con Leone, poi in camera da letto. Infine tutti insieme si spostano sul divano per guardare il video di "Prima di ogni cosa", la canzone dedicata al piccolo di casa. "Il mio giudice preferito", scrive il cantante riferendosi al bimbo. Chiara non trattiene le lacrime.