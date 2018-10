Fedez, dopo le polemiche sulla festa al supermercato si cancella da Instagram e poi ci ripensa

Ha preso una decisione drastica e si è cancellato da Instagram. Fedez non ha retto alle polemiche dopo l'ormai famosa festa di compleanno a sorpresa organizzata dalla moglie Chiara Ferragni in un supermercato di Milano. Il Web è insorto dopo aver visto i video dello spreco di cibo, lanciato dagli invitati e dal festeggiato, e a nulla sono valse le scuse del rapper e della influencer. La polemica non si è mai smorzata e l'account social del cantante è sparito. In relatà, dopo pochi minuti, il cantante ci ha ripensato e ha riattivato il profilo.

Un compleanno che Fedez non dimenticherà mai. Il rapper è apparso provato nelle storie, con tanto di lacrime. A dire il vero la festa non gli è piaciuta da subito, tanto che nel primo video, guardando la moglie Chiara, le ha chiesto: "Perché tutto questo?".